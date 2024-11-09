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Haberler Beşiktaş Devletimizin yanındayız

Devletimizin yanındayız

Beşiktaş Kulübü, Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul’da oynanmaması kararı üzerine kendisine sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden bir yayın kuruluşuna çok sert tepki gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Devletimizin yanındayız

Beşıktaş Kulübü, bir yayın kuruluşunun UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmaması kararı üzerine yaptığı haber hakkında bir paylaşım yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Beşiktaş, 121 yıllık tarihi boyunca devletin önceliklerini kendi önceliklerinin önünde tutmuş Türkiye'nin en eski ve saygın spor kulübüdür. Vatanına sadıktır, milletini baş tacı eder ve her daim devletinin yanındadır. Beşiktaşımızı şeref ve namus üzerinden dil uzatarak kendi hırsları doğrultusunda kullanmaya çalışmak kimsenin haddi değildir! Buna yeltenenler karşılarında büyük Beşiktaş camiasını bulacaktır. Bu cüreti gösterenlere devletimizin gerekli cevabı vereceğine inancımız tamdır."

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