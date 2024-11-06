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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta hücum hattına takviye hazırlığı! Ocak ayında Bundesliga'dan...

Beşiktaş aradığı ismi Bundesliga’da buldu. Ocak’ta hücum bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Gladbach’da hem kanat hem de forvet oynayan Alassane Plea’ya yöneldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta hücum hattına takviye hazırlığı! Ocak ayında Bundesliga'dan...

Beşiktaş, Süper Lig'deki Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle şok yaşadı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Kartal, gözünü ara transfer dönemine dikti. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Siyah- Beyazlı takımda rota Borussia Mönchengladbach'da oynayan Alassane Plea'ya çevrildi. Giovanni van Bronckhorst'un hucüm gücünü yükseltmek için yönetimden transfer istediği biliniyor.

Takvim'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Fransız futbolcunun peşinde olduğu ve Ocak ayında Bundesliga ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü. 31 yaşındaki oyuncunun hem kanat hem de forvette oynaması yabancı kontenjanı açısından Siyah-Beyazlılar'ın işine geliyor

DEĞERI 7 MILYON EURO

Kartal, transferi gerçekleştirirse yabancı sayısını 15'e yükseltecek ve devre arasında yalnızca 1 isimle yolları ayırmak zorunda kalacak. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Alassane Plea'nın Gladbach ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Yıldız futbolcu bu yıl takımıyla 11 maçta 3 gol atıp 3 asistle oynadı.

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