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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Polonyalı kanatlar! İki isim için ocak ayı operasyonu

Ara transferde kadrosuna kanat oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş için iki Polonyalı yıldız gündemde duruyor. Siyah beyazlılar, Wolfsburg’dan Jakub Kaminski ve Roma’dan Nicola Zalewski için devre arasında hamle yapmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Polonyalı kanatlar! İki isim için ocak ayı operasyonu

Sıyah-Beyazlılar ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sıklaştırdı. Kadrosuna kanat takviyesi planlayan Beşiktaş'ta iki Polonyalı yıldız gündemde duruyor. Polonya basınında yer alan iddiaya göre Beşiktaş'ın Wolfsburg forması giyen kanat oyuncusu Jakub Kaminski ve Roma'da oynayan Nicola Zalewski ile ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş'ın iki yıldızı birden alamasa bile en az birini kadrosuna katacağı öne sürüldü. Almanya Bundesliga'da Wolfsburg takımında yer alan 22 yaşındaki Kaminski'nin sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Her iki kanatta da oynayabilen Kaminski, bu sezon 11 resmi maçta 3 asist yaptı. İtalya Serie A ekibi Roma'dan Zalewski ise hem savunma beki hem de kanat oyuncusu olarak oynuyor. 22 yaşındaki Polonyalı yıldız bu sezon 9 maçta 1 asist yaptı. Zalewski'nin kontratı Haziran 2025'te bitecek.

MİLLİ TAKIMDA OYNUYORLAR

Transfer için isimleri Beşiktaş'la anılan Jakub Kaminski ve Nicola Zalewski, Polonya Milli Takımı'nda da oynuyor. Kaminski, 5 Eylül 2021'den beri ülkesinin formasını 16 maçta giydi, 1 gol kaydetti. Zalewski de Polonya Milli Takımı'nda 5 Eylül 2021'den bu yana 25 maçta 3 gol attı ve 7 asist yaptı. Her iki yıldız; 2022 Dünya Kupası'nda kadroda yer bulmuştu.

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