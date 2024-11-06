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Haberler Beşiktaş

TFF’den Maccabi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanacağını açıkladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TFF’den Maccabi açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'daki Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının; devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir. Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne başarılar diliyoruz."

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