  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Kartal'ın zafer günü

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde 4. haftada İsveç’in Malmö ekibini ağırlıyor. Lyon deplasmanında kazanarak ilk galibiyetini alan Kara Kartal, evinde de taraftarlarıyla 3 puana ulaşmak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kartal'ın zafer günü

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde bugün sahaya çıkacak temsilcimiz Beşiktaş, İsveç'in Malmö takımını konuk edecek. 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Mücadele TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Malmö de benzer şekilde 2 yenilgi, 1 galibiyet ilk 3 haftayı geçti.

AVRUPA'DA 248. SINAV

Beşiktaş, Malmö karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 248. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 247 mücadelede 93 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 330 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 376 gole engel olamadı. UEFA Kupası ve Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen kupada Beşiktaş, 126 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, 55 galibiyet, 25 beraberlik, 46 mağlubiyet aldı.

CIRO IMMOBILE KADRODA YOK

Kara Kartal'da dünkü idmanda sakatlığı bulunan Ciro Immobile katılmadı. İmmobile bu akşamki mücadelede yer alamayacak. Ayrıca sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan stoper Gabriel Paulista'nın görev alması beklenirken, Milot Rashica'nın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

11. MÜSABAKA

Malmö ile oynayacak siyahbeyazlılar, Avrupa kupalarında İsveç takımlarına karşı 11. sınavına çıkacak. Beşiktaş, şu ana kadar sadece 2 İsveç takımıyla toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Kara Kartal, 6 kez Malmö, 4 defa da Göteborg'la rakip oldu. Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet alırken 6'sında yenildi, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, Malmö ile yaptığı maçlarda 1 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, 4 karşılaşmada yenildi, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşıktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesi Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımla salonda toplantı yaptı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde koşuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Malmö maçının taktiği üzerinde duruldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan (Paulista), Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Mustafa

Malmö: Friedrich, Makolli, Rösler, Zatterström, Busanello, Rosengren, Bolin, Loukili, Skogmar, Taha Ali, Botheim

Osayi için karar anı yaklaşıyor!
F.Bahçe'ye sol bek müjdesi!
DİĞER
İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! Pensilvanya'da seçimin kaderini belirleyecek sonuç: Donald Trump mı Kamala Harris mi?
Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Özbek'ten açıklama
F.Bahçe'den Talisca hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var?⚽ 6 Kasım Çarşamba Bugün hangi maçlar var?⚽ 6 Kasım Çarşamba 07:50
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! 01:26
Mourinho PFDK'ya sevk edildi Mourinho PFDK'ya sevk edildi 01:26
11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:26
G.Saray maçı öncesi kırmızı alarm! G.Saray maçı öncesi kırmızı alarm! 01:26
Kerem en iyisi seçildi! Kerem en iyisi seçildi! 01:26
Daha Eski
F.Bahçe'den Samsunspor başkanına yanıt! F.Bahçe'den Samsunspor başkanına yanıt! 01:26
Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! F.Bahçe'ye transferi... Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! F.Bahçe'ye transferi... 01:26
F.Bahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi denmişti ancak... F.Bahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi denmişti ancak... 01:26
TFF'den flaş Karaoğlan hareketi! TFF'den flaş Karaoğlan hareketi! 01:26
G.Saray'a bir süper yıldız daha! G.Saray'a bir süper yıldız daha! 01:25
Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı Oosterwolde'ye dev talip! Önerilecek rakam dudak uçuklattı 01:25