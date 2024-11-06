Kartal'ın zafer günü

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde bugün sahaya çıkacak temsilcimiz Beşiktaş, İsveç'in Malmö takımını konuk edecek. 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Mücadele TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Malmö de benzer şekilde 2 yenilgi, 1 galibiyet ilk 3 haftayı geçti.

AVRUPA'DA 248. SINAV

Beşiktaş, Malmö karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 248. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 247 mücadelede 93 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 330 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 376 gole engel olamadı. UEFA Kupası ve Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen kupada Beşiktaş, 126 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, 55 galibiyet, 25 beraberlik, 46 mağlubiyet aldı.

CIRO IMMOBILE KADRODA YOK

Kara Kartal'da dünkü idmanda sakatlığı bulunan Ciro Immobile katılmadı. İmmobile bu akşamki mücadelede yer alamayacak. Ayrıca sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan stoper Gabriel Paulista'nın görev alması beklenirken, Milot Rashica'nın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

11. MÜSABAKA

Malmö ile oynayacak siyahbeyazlılar, Avrupa kupalarında İsveç takımlarına karşı 11. sınavına çıkacak. Beşiktaş, şu ana kadar sadece 2 İsveç takımıyla toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Kara Kartal, 6 kez Malmö, 4 defa da Göteborg'la rakip oldu. Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet alırken 6'sında yenildi, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, Malmö ile yaptığı maçlarda 1 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, 4 karşılaşmada yenildi, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşıktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesi Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımla salonda toplantı yaptı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde koşuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Malmö maçının taktiği üzerinde duruldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan (Paulista), Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Mustafa

Malmö: Friedrich, Makolli, Rösler, Zatterström, Busanello, Rosengren, Bolin, Loukili, Skogmar, Taha Ali, Botheim