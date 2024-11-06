Bir dönem daha lazım

Beşıktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftada bugün Malmö ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Transfer dönemine işaret eden Hollandalı hoca, "Bu işler kolay değildir. Doğru yerleri tespit etmeniz gerekiyor, finansal konular var. Forvet konusuna gelince, elimizde Mustafa, Semih ve İmmobile var. İhtiyaç olursa Rafa Silva'yı da kullanabiliriz. Transfer döneminde iyi iş yaptık. Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister" yorumunda bulundu.

KASIMPAŞA MAÇI ÜZÜCÜYDÜ

Malmö maçına değinen Van Bronckhorst, "Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Üzücü skorlar sonrası bunları yapıyoruz. Son bir ay özelinde sakatlıklar yaşadık. Ama benim aklımda her zaman son maç olur. Kasımpaşa benim için çok üzücüydü. Galatasaray maçından da farklıydı. Avrupa Ligi oynuyoruz. Avrupa Ligi'nde son maçta iyi bir galibiyet aldık. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı özelinde çok konuştuk. Önemli olan normal oyunumuzu geri dönmek. Kendi oyunumuzla herkesi yenebiliriz. En önemlisi galip gelme isteği" diye ekledi.

İLK 11'E BAKACAĞIZ

Gıovannı Van Bronckhorst, sakatlıklarla ilgili, "İmmobile milli aradan sonra dönecektir. Gabriel Paulista döndü, antrenmandaydı, pazar da idmana çıktı. İlk 11 konusuna bakacağız. Milot Rashica da aynı şekilde. Yavaş yavaş oyuncularımız dönüyor. Daha fazla opsiyonumuz olacak. Tüm oyuncuları her gün gözetliyoruz. Sakatlık yaşandı ve bitti gibi değil, arkasında nasıl bir hikaye olduğuna bakıyoruz. En ufak sorunlarını bile dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

KADRO DEĞİŞEBİLİYOR

İlk 11'de değişiklikler yaptığını ve bunun normal olduğunu aktaran Van Bronckhorst, "Kararlar almak zorundasınız. Musrati sakattı, sakatlıktan döndü. Ndour-Gedson iyi işliyordu ve böyle devam ettim. Bu, Musrati'nin 11'e dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Takımımız gelişim gösteriyor. Kasımpaşa maçındaki ilk 11, Malmö maçındaki 11 aynı olacak diye bir şey yok. Kadrolar, 11'ler değişebiliyor" diye aktardı.

6 NUMARADA İYİYİM

Cher Ndour, Malmö maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, orta sahada verilen görev için "6 numarada hiç oynamamıştım ama burada teknik ekip, Al Musrati'nin sakatlığından sonra 6 numarada oynatmaya başladı. İyi oynadığımı düşünüyorum. Hocama teşekkür ediyorum beni 6 numarada oynattığı için. Daha fazla topla buluşuyorum. Böyle devam etmek istiyorum. Daha iyiye çalışarak gitmek istiyorum" dedi.

9. KEZ RAKİP OLACAK

İsveç temsilcisi Malmö bugünkü müsabakayla birlikte Türk takımlarına karşı 9. kez mücadele edecek. Beşiktaş ile oynadığı 6 karşılaşmada 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet elde eden İsveç takımının diğer rakibi ise Sivasspor'du. 2022-2023 sezonunda Avrupa Ligi elemelerinde Sivasspor'la eşleşen Malmö, sahasında 3-1, deplasmanda da 2-0 kazanarak turu geçmişti.