Van Bronckhorst'tan Immobile açıklaması! "Milli aradan sonra..."

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Malmö'yü konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ve Cher Ndour önemli açıklamalarda bulundu.

CHER NDOUR'UN AÇIKLAMALARI

"GALATASARAY'A KARŞI İYİ OYNADIK"

"Maalesef son iki maçımızı kaybettik ama çarşamba günü Avrupa Ligi'nde oynayacağız. Avrupa Ligi'nde son maçta Lyon'u yendik. Galatasaray maçında iyi oynadık, Kasımpaşa maçı ise kabul edilemez. İyi bir reaksiyon verme zamanı. Taraftarımızın desteğiyle kazanmak için sahada olacağız."

VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI

"KASIMPAŞA MAÇI ÇOK ÜZÜCÜYDÜ"

"Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Mağlubiyet ya da kayıplarda analiz ediyoruz. Üzücü skorlar sonrası bunları yapıyoruz. Son bir ay özelinde sakatlıklar yaşadık, değiştirmemiz gereken oyuncular oldu. Ama benim aklımda her zaman son maç olur. Kasımpaşa benim için çok üzücüydü. Galatasaray maçından da farklıydı. Çarşamba günü Avrupa Ligi oynuyoruz. Avrupa Ligi'nde son maçta iyi bir galibiyet aldık. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı özelinde çok konuştuk. Önemli olan normal oyunumuzu geri dönmek. Kendi oyunumuzla herkesi yenebiliriz. En önemlisi ilk dakikadan itibaren galip gelme isteğini göstermemiz. Bunların hepsini konuştuk."

"HALA HAZIR DEĞİLİZ"

"Çok işimiz olduğunu geldiğinden beri biliyordum. 28 oyuncu sirkülasyonu oldu. Yeni bir kadro kurmamız gerekiyordu, bunun için gerekli mevkileri tespit etmemiz gerekiyordu. Savunmaya transfer yaptık mesela. Bu işler kolay değildir. Doğru yerleri tespit etmeniz gerekiyor, finansal konular var. Forvet konusuna gelince, elimizde Mustafa, Semih ve Ciro var. İhtiyaç olursa Rafa'yı da burada kullanabiliriz. Transfer döneminde iyi iş yaptık. Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister. Ciro şu anda müsait değil ama Mustafa ve Semih oynayabilir. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Ama birçok etken bizi sınırlandırdı. Kış transfer döneminden sonra elimizdeki kadronun daha güçlü olmasını umuyoruz. Herkesin istediği bu."

"PAULISTA İLE BAŞLAYABİLİRİM"

"Kendisi döndü, antrenmana çıktı, pazar da idmana çıktı. İlk 11 konusuna maç günü bakacağız. Başlayabilirim, bizim için çok önemli bir oyuncu. Bunu düşünmek için zaman var önümüzde. Kendisi döndüğü için mutluyum. Milot da aynı şekilde. Yavaş yavaş oyuncularımız geri dönüyor. Daha fazla opsiyonumuz olacak."

"PAULISTA İLE BAŞLAYABİLİRİM"

"Kendisi döndü, antrenmana çıktı, pazar da idmana çıktı. İlk 11 konusuna maç günü bakacağız. Başlayabilirim, bizim için çok önemli bir oyuncu. Bunu düşünmek için zaman var önümüzde. Kendisi döndüğü için mutluyum. Milot da aynı şekilde. Yavaş yavaş oyuncularımız geri dönüyor. Daha fazla opsiyonumuz olacak."

"MUSRATI İLK 11'E DÖNEBİLİR"

"Kararlar almak zorundasınız. Musrati sakattı, sakatlıktan döndü. Ndour - Gedson iyi işliyordu ve böyle devam ettim. Bu, Musrati'nin 11'e dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Sakatlanmadan önce iyi maçlar oynadı. Bu seneye de iyi başladı. Takımımız gelişim gösteriyor. Kasımpaşa maçındaki ilk 11, çarşamba günküyle aynı olacak diye bir şey yok. Kadro, 11'ler değişebiliyor. Bizler her zaman analiz yapıyoruz. Bu konu sadece Musrati için değil herkes için geçerli."

"CIRO MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEKTİR"

"En önemli konu, oyuncularımıza dikkat etmemiz. Milot, milli takımdan sakat döndü. Paulista, bir pozisyonda atağı engellemek isterken sakatlandı. Ciro, daha önce de olan bir yerde sorun yaşadı. Milli aradan sonra dönecektir. Necip, bağ sakatlığı yaşıyor. Tüm oyuncuları her gün gözetliyoruz. Sakatlık yaşandı ve bitti gibi değil, arkasında nasıl bir hikaye olduğuna bakıyoruz. En ufacık sorunları bile dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm ekibimiz bu enerji ve dikkat gösteriyor."

Elinde bir sihirli değnek olsa hangi sakatlığı engellemek isterdi? Hangi sakatlık oyuna dair planlarını daha çok etkiledi?

Giovanni van Bronckhorst: "Böyle bir şansım olsa, bu konuyu daha hayati ihtiyacı olan birinden yana kullanırdım, futbol üzerinden değil. Bizler bir temas sporu oynuyoruz. Sakatlıklar olur ama böyle bir şansım olsa böyle bir durum için kullanmak isterdim."