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Haberler Beşiktaş

TFF'den açıklama! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı...

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maç hakkında TFF, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 13:36 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 13:58
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TFF'den açıklama! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sosyal medya hesabından temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynayacağı maçın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının; devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir. Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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