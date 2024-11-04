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Haberler Beşiktaş

Gün bugündür

Bronckhorst, "Bu kadar kötü bir futbol görmedim” diyerek gidişatı futbolcularına pasladı. Oysa ki futbolun dünü olmaz. Takım her şartlarda hazır olmalı ve takımın patronu sorumluluğu paylaşmalıdır.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Gün bugündür

Sezona farklı Süper Kupa galibiyeti ile süper başlayan Beşiktaş, Avrupa'dan sonra Süper Lig'de de arka arkaya mağlubiyetler alarak taraftarlarını şaşkınlığa uğrattı. Hollandalı teknik adamın Kasımpaşa maçından sonra yaptığı açıklamalar ise oldukça dikkat çekiciydi. İyi malzemelerle iyi yemek yapmak kişiyi iyi bir şef yapmaz. Ya da hamarat bir kadın yapmaz. Marifet eldeki malzemelerle iyi yemek ortaya koymaktır.

MARİFET BU KADROYLA BAŞARI

Görünen o ki Bronckhorst takımı avantajlı durumda olacağı Kasım ayı için iyi hazırlayamamış. Kadroda yaptığı rotasyon bunu bir göstergesidir. Aslında elinde her şeye rağmen iyi bir kadro bulunuyor. Gol kralı, asist ustası, fizik kondisyonları ve teknikleri yüksek savunma oyuncuları mevcut. Hollandalı teknik adamın futbolculardan önce kendi taktiksel planlarına ve kadro değişikliklerine bakması gerekir. Bu kadro ortaya iyi futbol sunabilir. Gün bugündür

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