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Haberler Beşiktaş

Mağlubiyetin açıklaması yok

Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan kaleci Mert Günok, Kasımpaşa karşısında maça 11'de başladı. Tecrübeli eldiven bekleneni veremedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Mağlubiyetin açıklaması yok

Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan kaleci Mert Günok, Kasımpaşa karşısında maça 11'de başladı. Tecrübeli eldiven bekleneni veremedi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mert Günok, "Bu mağlubiyet için çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü oynadığımız ilk yarının sonunda bir gol bulduk, bu moralle maçı bitirmemiz gerekiyordu ama ikinci yarıda daha kötü bir oyunla mağlup olduk. Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maçın fazla bir açıklaması yok açıkçası" dedi.

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