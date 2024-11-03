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Haberler Beşiktaş

Hiç böyle görmedim

“Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor.”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Hiç böyle görmedim

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa karşısında sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını söyledi. Hollandalı teknik adam, "Çok fazla eksiğimiz vardı. Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik. Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil" dedi.

UMARIM BU SEZON SON KEZ OLUR

Van Bronckhorst, her iki yarıda da kötü bir futbol oynadıklarını belirterek şunları söyledi: İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık. Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir. Ama bu, böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır.

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