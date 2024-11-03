Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması! Ciro Immobile...

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

İtalyan yıldız, Malmö ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.