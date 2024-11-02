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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kasımpaşa yenilgisinin ardından Uduokhai: İkinci yarıya inanamıyorum

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah beyazlı yıldız Uduokhai açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 21:22 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 21:26
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kasımpaşa yenilgisinin ardından Uduokhai: İkinci yarıya inanamıyorum

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah beyazlı yıldız Uduokhai açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER...

"Birinci yarı iki takımda iyi mücadele etti. Muçi'nin vuruşuyla golü bulduk ama... İkinci yarıya inanamıyorum. Çok kötü bir mücadele sergiledik. Kasımpaşa sabırla oynadı ve maçı çevirdi. Buna biz izin verdik. Maçı ikinci golü bularak koparmalıydık. İkinci yarı 3-0 kaybettik teknik olarak. Oyuna 90 dakika odaklanmalıyız. Kabul edilecek bir mağlubiyet değil. Futbolda böyle şeyler olabiliyor."

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