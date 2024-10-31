Kartal yuvada kalacaklar

Beşıktaş için Kasım ayı bir yara sarma bir mizan ayı olacak. Deplasman için yorulmayacak. Avrupa ve Süper Lig maçlarını İstanbul'da oynayacak. Ayrıca Milli maç arası da verilecek. Beşiktaş bu avantajlı fikstürü fırsata çevirerek, ay sonunda hem sonuç hem de sakatlıklar açısından kârlı çıkmak isteyecek. Siyah-beyazlı camia için sonbaharın Eylül ve Ekim ayları skor ve sakatlıklar nedeniyle pek keyifli geçmedi. Avrupa Ligi'nde alınan Ajax ve Frankfurt mağlubiyetleri ile Süper Lig'de yaşanan Trabzon ve G.Antep beraberliklerinin ardından Paulista ve Rashica'nın sakatlıkları can sıktı. Deplasmanda alınan Lyon galibiyeti yüzleri güldürürken, Ekim'in son günlerinde gelen derbi mağlubiyeti moralleri bozdu. Hem namağlup unvanı sona erdi. hem de lider ile puan farkı açıldı.

HEDEF; 5'TE 5

Kasımda ise işler değişebilir. Çünkü güz mevsiminin son ayında Beşiktaş adeta tüm maçlarını kendi evinde oynayacak. Bir tek Başakşehir deplasmanına gidecek. Orada da seyirci avantajı Beşiktaş'ta olacak. Kartal, diğer kalan maçların hepsini yuvasında yani Dolmabahçe'de oynayacak. Kasımpaşa ile başlayan fikstür Maccabi Tel Aviv ile son bulacak. Beşiktaş'ın hedefi 5'te 5 yaparak ligde ve Avrupa'da kaybettiği prestiji geri kazanmak olacak. Öte yandan sakatlık sürecini de daha kolay rakiplerle oynayarak atlatacak.