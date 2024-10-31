Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Taraftarları heyecanlandıran haber

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İSTERİM" Quaresma, "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Portekizli eski yıldız, 2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında olmak üzere iki farklı dönemde Beşiktaş forması giydi.