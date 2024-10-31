Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Taraftarları heyecanlandıran haber
Beşiktaş'ın eski Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 41 yaşındaki ismin yolu yeniden siyah-beyazlı ekiple kesişebilir. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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Kara kartal, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Öte yandan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlı ekibin efsane isimlerinden Ricardo Quaresma, takıma geri dönmek istediğini açıkladı.
"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İSTERİM"
Quaresma, "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.
Portekizli eski yıldız, 2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında olmak üzere iki farklı dönemde Beşiktaş forması giydi.
41 yaşındaki isim, son olarak ülkesinin takımlarından Vitoria SC'nin formasını giydi ve 2022 yılında futbolu bıraktı.
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