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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Taraftarları heyecanlandıran haber

Beşiktaş'ın eski Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 41 yaşındaki ismin yolu yeniden siyah-beyazlı ekiple kesişebilir. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 10:11
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Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Taraftarları heyecanlandıran haber

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında oynanan derbide Beşiktaş, Galatasaray'a konuk oldu.

Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Taraftarları heyecanlandıran haber

13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen'in gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Taraftarları heyecanlandıran haber

Ernest Muçi'nin 90+4. dakikada attığı gol, Beşiktaş'ın kazanmasına yetmedi.

Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Taraftarları heyecanlandıran haber

Kara kartal, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Taraftarları heyecanlandıran haber

Öte yandan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Taraftarları heyecanlandıran haber

Siyah-beyazlı ekibin efsane isimlerinden Ricardo Quaresma, takıma geri dönmek istediğini açıkladı.

Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Taraftarları heyecanlandıran haber

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İSTERİM"

Quaresma, "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Taraftarları heyecanlandıran haber

Portekizli eski yıldız, 2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında olmak üzere iki farklı dönemde Beşiktaş forması giydi.

Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Taraftarları heyecanlandıran haber

41 yaşındaki isim, son olarak ülkesinin takımlarından Vitoria SC'nin formasını giydi ve 2022 yılında futbolu bıraktı.

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