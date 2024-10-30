Tarihe geçecek gün

Beşıktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Sezgin Gülnar'ın Metris Cezaevi'ne girmesinin ardından açıklama yaptı: "Türk futbol tarihine geçecek bir gün. Beşiktaş taraftarı bunu unutmayacaktır. Beşiktaş taraftarı diktir, gider yatar. Basına saygı duyan insanlarız. Arkadaşımız duygularına yenik düşerek başkanımız ve ikinci başkanımıza alaylı bir paylaşım yapmıştır. Geçmişte hakeme saldıranlar, kavgalar gördük. İlk defa böyle bir kararla karşı karşıyayız. Sezgin kardeşimiz devletimizin çağrısına hemen cevap verdi. Bu adil bir karar değildir. Beşiktaş için alınan bir karardır. Tarihe not ettik."