Serdal Adalı’dan flaş açıklama

Beşıktaş'ın eski yöneticisi ve 2013, 2019, 2023 seçimlerinde başkan adayı olan Serdal Adalı, sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı. Adalı, şu sözleri kullandı: "Beşiktaş'ın müzesinde, Beşiktaşlıların evinde; sansürlemek, fotoğraflardan, posterlerden çıkarmak zorunda kaldıkları efsaneleri yoktur. Beşiktaşlılar hala kahramanlarının isimlerini kendi çocuklarına verebilmektedir. Türk spor literatüründe, Süleyman Seba gibi büyük bir başkan tarafından söylenen "şerefli ikincilik" tabiri, varsa, bu sözün şerefli olan tarafı Beşiktaş, söyleniş sebebi ve şaibesi ise Galatasaray'dır."