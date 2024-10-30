Arda Kardeşler derhal düdüğünü asmalı

Galatasaray deplasmanında gelen 2-1'lik yenilgi sonrası Beşiktaş'tan dün sert bir açıklama geldi. Hakem Arda Kardeşler ve TFF'ye tepki gösterilen açıklamada şu ifadeler öne çıktı: "TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok! Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte. Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır! Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız. Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz? Biz Beşiktaş olarak başkaları gibi ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruz... Biz Beşiktaş'ız! Oyuncularımızın emeğinin alenen çalınmasına, taraftarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla izin vermeyiz! Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir! Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız! Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz."