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Haberler Beşiktaş

Beşiktaşlılar 30 otobüsle gitti

Beşiktaş taraftarı, Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşacakları maç için saatler öncesinden stadyuma gitti. Tüpraş Stadyumu'nda toplandıktan sonra 30 otobüsle yola çıkan yaklaşık 2500 Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'a ulaştı. Tezahüratlarla RAMS Park'a gelen siyah-beyazlı futbolseverler, bilet ve güvenlik kontrolünün ardından stadyumda kendilerine ayrılan bölüme geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 06:50
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Beşiktaşlılar 30 otobüsle gitti
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşacakları maç için saatler öncesinden stadyuma gitti. Tüpraş Stadyumu'nda toplandıktan sonra 30 otobüsle yola çıkan yaklaşık 2500 Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'a ulaştı. Tezahüratlarla RAMS Park'a gelen siyah-beyazlı futbolseverler, bilet ve güvenlik kontrolünün ardından stadyumda kendilerine ayrılan bölüme geçti.
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