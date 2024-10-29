DİĞER
Beşiktaşlılar 30 otobüsle gitti
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşacakları maç için saatler öncesinden stadyuma gitti. Tüpraş Stadyumu'nda toplandıktan sonra 30 otobüsle yola çıkan yaklaşık 2500 Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'a ulaştı. Tezahüratlarla RAMS Park'a gelen siyah-beyazlı futbolseverler, bilet ve güvenlik kontrolünün ardından stadyumda kendilerine ayrılan bölüme geçti.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.