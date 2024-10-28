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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta derbi planı belirlendi! İşte Giovanni van Bronckhorst'un taktiği

Süper Lig'in 10. haftasında mağlubiyeti olmayan Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst kritik derbi öncesi planını belirledi. İşte Hollandalı teknik adamın Cimbom'u mağlup etme planı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta derbi planı belirlendi! İşte Giovanni van Bronckhorst'un taktiği

Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst dev derbinin taktiğini belirledi.

Beşiktaş'ta derbi planı belirlendi! İşte Giovanni van Bronckhorst'un taktiği

Takvim'in haberine göre, deneyimli teknik adamın hafta boyunca Galatasaray'ın yaptığı top kayıpları üzerinde durduğu ve bunları oyuncularına izlettirdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta derbi planı belirlendi! İşte Giovanni van Bronckhorst'un taktiği

Sarı kırmızılı takımın Avrupa'da (352 kez) en çok top kaybı yapan, ligde de bu alanda 980 kez ile 2. sırada olduğunu oyuncularına hatırlatan Gio'nun bu top kayıplarını fırsata çevirmek istediği ve oyuncularından özellikle rakibin birinci bölgesinde pres yapmalarını istediği belirlendi.

Beşiktaş'ta derbi planı belirlendi! İşte Giovanni van Bronckhorst'un taktiği

49 yaşındaki teknik adamın burada kapılacak toplarla sonuca gitmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

Beşiktaş'ta derbi planı belirlendi! İşte Giovanni van Bronckhorst'un taktiği

Hollandalı hoca bu stratejisiyle hem ezeli rakibini yenerek namağlup unvanını devam ettiren tek takım olmayı, hem de zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

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