Beşiktaş'ta derbi planı belirlendi! İşte Giovanni van Bronckhorst'un taktiği
Süper Lig'in 10. haftasında mağlubiyeti olmayan Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst kritik derbi öncesi planını belirledi. İşte Hollandalı teknik adamın Cimbom'u mağlup etme planı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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49 yaşındaki teknik adamın burada kapılacak toplarla sonuca gitmeyi düşündüğü ifade ediliyor.
Hollandalı hoca bu stratejisiyle hem ezeli rakibini yenerek namağlup unvanını devam ettiren tek takım olmayı, hem de zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
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