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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Galatasaray yenilgisi sonrası flaş açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kazanan ve lige namağlup devam eden taraf Galatasaray oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2-1 sonuçlanan maç sonrasında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 22:47 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 22:56
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Galatasaray yenilgisi sonrası flaş açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kazanan ve lige namağlup devam eden taraf Galatasaray oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2-1 sonuçlanan maç sonrasında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"G.SARAY NASIL 9 KİŞİ KALMADI!"

Mağlubiyet üzücü. Zor maç olacağını biliyorduk. Oyunu beğendim. Özgüvenli ve domine ettik.

Bir takım futbol oynamak istedi. Bu bizdik. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza alabilirim.

Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum. Bize yapılan faullerden kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı. Anlamıyorum.

Hakem tarafından korunmadık, bunu herkes gördü. Beşiktaş olarak geldik ve bunu gösterdik. Korkmadık. Duran toptan fırsatlar verdik. Oradan rakip tehlikeliydi. 2 gol buldular.

Ersin ikinci golde barajı ayarlarken hakem düdük çaldı. Bununla ilgili bir açıklama olması lazım. Çift atladı, mideye vurdu, forma çekti, her şeyi yaptılar.

Bu şekilde skor almanız zor oluyor. Ben performansımızdan memnunum. Sezon uzun.

Biz bugün kaybettik. Üzgünüz. Hayatta daha önemli şeyler var. 29 Ekim'i kutlamak istiyorum. Türk halkı doyasıya bu bayramı kutlamalı.

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