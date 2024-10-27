Ters köşe yapacak

Fransa'dan galibiyet ve büyük moralle dönen Beşiktaş'ta Hollandalı hocas hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Evinde kurmayları ile bir toplantı yapan Van Bronckhorst, sağlık ekibinden de son bilgileri aldı. Oynamayacak futbolculara göre bir oyun planı hazırladı ve bunu teknik ekibi ile paylaştı. Hollandalı çalıştırıcı, Okan Buruk ile adeta satranç oynayacak. Hamleye hamle ile karşılık verecek. Ezeli rakibini bir kez daha tuzağa düşürecek.

KADROYU BOZMAYACAK

Bronckhorst, Lyon karşısında oynayan ilk on birde rotasyona gitmeyeceği ifade edildi. Sadece derbi planına göre Muçi'nin yerine Gedson'u kaydırıp, Al Musrati'yi ön liberoda tercih etmesi bekleniyor. Böylece Mario ve Gedson ile Toreira-Sanchez-Kaan üçlüsünü üzerlerine çekip, Abdülkerim ve Berkant tarafından Rafaİmmobile ikilisine gol yollarını açmak isteyecek.

SABIRLA BEKLEYECEK

Beşiktaş, Hollandalı hocasının uygulattığı kendine has taktiğine geri dönüş yaptı. Ajax ve E. Frankfurt maçlarında tüm istatistiklerde üstün olmasına rağmen Beşiktaş kalesinde 7 gol görmüştü. Lyon karşısında yine rakibi bekleyen, uzun ara paslarla sonuca giden formatını tercih etti ve istediğini aldı. Galatasaray'ın etkili ayaklarına da belli bir yere kadar izin vererek burada bir duvar örecek. Kazandığı topları forveti ile buluşturarak Muslera'yı avlayacak.