Son 7 maç hüsran

Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olduğu son 7 maçta galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar, son 4 müsabakanın ise tamamını kaybetti. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, pazartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak. Ligde geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyahbeyazlılar, namağlup unvanını ezeli rakibi karşısında da korumak istiyor

PSiKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GİO'DA

Başarılı teknik adam, sarı-kırmızılı takıma karşı olan psikolojik üstünlüğünü bu karşılaşmada fırsata çevirmenin peşinde. Yeni sezon öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa'da siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi mücadelesini Galatasaray'a karşı oynayan Giovanni van Bronckhorst, 5-0'lık net galibiyet elde etti. Beşiktaş kariyerine kupa kazanarak başlayan Hollandalı, ezeli rakibine de adeta bir gözdağı vermişti.