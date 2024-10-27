DİĞER
Hollandalının ilk derbisi
Bronckhorst da söz konusu mücadeleyle birlikte ligde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Ligde geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Kartal, yoluna namağlup devam ediyor. 1 maç eksiğiyle liderin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Beşiktaş, hem rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek hem de zirve yarışında yer alabilmek adına derbide mutlak galibiyet istiyor.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.