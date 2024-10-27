DİĞER
Derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başladı. Olimpik Lyon maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması ve koşu yaparak günü tamamladığı aktarıldı. Diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladığı ifade edildi. Beşiktaş, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.