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Haberler Beşiktaş

Anahtar; Rafa Silva

Beşiktaş açısından bu derbinin anahtar ismi Rafa Silva olacak. Paulista'nın yokluğunda Masuaku, Svensson, Ndour ve Al Musrati diğer maçlara nazaran daha defansif oynayacak. İleri çıkışlarda kaleden fazla uzaklaşmayıp stoperlere yardım edecek. Kazanılan topları genelde Rafa Silva ile buluşturacaklar. Portekizli yıldız bire bir kaldığı rakiplerini ekarte ederek İmmobile ve Gedson gibi gol silahlarına pozisyon hazırlayacak. Ya da bu isimlerle 2'ye bir yaparak kendini gol yolları oluşturacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Anahtar; Rafa Silva
Beşiktaş açısından bu derbinin anahtar ismi Rafa Silva olacak. Paulista'nın yokluğunda Masuaku, Svensson, Ndour ve Al Musrati diğer maçlara nazaran daha defansif oynayacak. İleri çıkışlarda kaleden fazla uzaklaşmayıp stoperlere yardım edecek. Kazanılan topları genelde Rafa Silva ile buluşturacaklar. Portekizli yıldız bire bir kaldığı rakiplerini ekarte ederek İmmobile ve Gedson gibi gol silahlarına pozisyon hazırlayacak. Ya da bu isimlerle 2'ye bir yaparak kendini gol yolları oluşturacak.
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