Zafer Uçuşu

Uefa Avrupa Ligi'nde 3. haftada Olympique Lyon'a konuk olan Beşiktaş, 1-0 kazandı, ilk galibiyetini alarak tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Temsilcimizde sakatlıktan çıkan Ersin Destanoğlu mücadelesiyle takdir topladı. 7'de soldan gelen Lyon'da Benrahma'nın ortasında Nuamah'ın kafasında Ersin ayaklarıyla çıkardı. 26'da Lacazette'in önce golü, ardından 27'de penaltısı VAR'la iptal edildi. İlk devredeki tek net fırsatımızda, 45+2'de Mario'nun ortasında Rafa Silva topu auta attı.

ÇİZGİDEN ÇIKTI

54'te Lyon'da Cherki'nin sağdan ortasında kaleye yönelen topu Ersin başarıyla çeldi. 56'da ise ev sahibinde Benrahma'nın ceza sahası içindeki sert şutu üst direkten geri döndü. 67'de gole çok yaklaştık. İmmobile'nin şutu direkten döndü, devamında Rafa Silva ağları bulamadı. 71'de ise herkesi ayağa kaldıran enfes gol geldi. Gedson Fernandes sağ çaprazdan ceza sahasına girerek müthiş bir son vuruşla 1-0 yaptı. 90+4'te Felix Uduokhai'nin çizgiden çıkardığı top zaferimizi ilan etti.