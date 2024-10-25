Portekiz resitali

Beşiktaş, Fransa'da PSG'yle birlikte en formda takımlar arasındaki Lyon'u Portekizli yıldızlarıyla devirdi. Maçta müthiş bir mücadele ortaya koyan temsilcimiz, ikinci yarıda öldürücü darbeyi indirdi. 71'de Silva'nın müthiş ara pasıyla buluşan Fernandes, kaleciyle karşı karşıya ağları havalandırıp Fransızları şoke etti. Kariyer sezonunu yaşayan Fernandes, 14 maçta 7 gol, 1 asist yaptı. 25 yaşındaki Portekizli yıldız, 12 gol atan İmmobile'nin ardından Kara Kartal'ın en golcü 2. ismi olmayı başardı.

RAFA SİLVA ÜÇ NET POZİSYONU KAÇIRDI

Beşiktaş, Lyon karşısında 31 yaşındaki Portekizli yıldızı Rafa Silva'yla üç net pozisyondan da yararlanamadı. 45'te Mario'nun açtığı ortaya gelişine vole vuran Rafa, topu farklı bir şekilde auta gönderdi. Ardından 67'de Silva, sağdan getirdiği topu İmmobile'ye verdi. İtalyan yıldızın şutunu kaleci direğe sektirdi. Dönen topta Portekizli maestro, boş kaleye atamadı ve topu yine dışarı gönderdi. Silva, 88. dakikada da bu sefer kaleci Perri'yle karşı karşıya pozisyonda atamadı ama Fernandes'e yaptığı asistle Lyon zaferinde başrolü oynadı

KEDİGİLLERİN ÜZERİNDE YALNIZ BİR KARTAL!

Beşiktaş, Lyon'dan 2016-17 sezonunun da intikamını aldı. Beşiktaş, 2016- 17'de UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanşında (2-1, 1-2) Lyon'a penaltılarla elendikten sonra Fransızlar, sosyal medyadan aslanların arasında kartal figürünü kullanmıştı. Kara Kartal, sosyal medyadan Fernandes'in gol sevincini kullanıp, "Kedigillerin üzerinde yalnız bir Kartal!" paylaşımıyla Lyon'a atıfta bulundu.

ZAHA 73'TE GİRDİ UDUOKHAİ'YE TAKILDI

Lyon'un Galatasaray'dan kiraladığı Zaha, Beşiktaş karşısında maça yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Sage'yle yaşadığı problemler nedeniyle bir süre kadro dışı kalan 31 yaşındaki Fildişili yıldız, 73. dakikada Nuamah'ın yerine oyuna dahil oldu. 90+4'te de gole çok yaklaşan Zaha'nın şutunu Uduokhai, çizgiden çıkardı.

ÇOK IYI REAKSIYON VERDIK

Attığı golle Lyon zaferini getiren Fernandes, takım vurgusu yaptı. Portekizli orta saha, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Maça da kötü başladık aslında. İlerleyen sürelerde çok iyi reaksiyon verdik. Çok önemli bir galibiyet oldu. Önemli olan takımın kazanması, iyiye gitmesi. Bu tür sonuçlarla ileriye doğru gitmeliyiz. Goller attığım, asistler yaptığım için mutluyum ama önemli olan takım olarak maçlar kazanmak" diye konuştu.