Fransızlardan Lyon-Beşiktaş maçı yorumları: Açık hakimiyete rağmen...

LE FIGARO: "TÜRKLERİN GERÇEKÇİLİĞİ KARŞISINDA LYONLULARIN BECERİKSİZLİĞİ..." "Maçın genel görünümü göz önüne alındığında Türklerin Groupama Stadı'ndan bir puan, hatta daha da kötüsü üç puan alacağı kimin aklına gelirdi? Ancak Kara Kartal bunu başardı."

