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Haberler Beşiktaş

Fransızlardan Lyon-Beşiktaş maçı yorumları: Açık hakimiyete rağmen...

Son dakika spor haberleri: Temsilcimiz Beşiktaş'ın Lyon deplasmanından 3 puanla dönmesinin ardından bu galibiyet Fransız basınında geniş yer buldu. İşte dış basında yer alan Lyon- Beşiktaş maçı değerlendirmeleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 10:12
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Fransızlardan Lyon-Beşiktaş maçı yorumları: Açık hakimiyete rağmen...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon'u 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takımın galibiyeti, Fransız basınında da geniş yer buldu. İşte Fransızların Lyon - Beşiktaş maçı yorumları:

Fransızlardan Lyon-Beşiktaş maçı yorumları: Açık hakimiyete rağmen...

LE FIGARO: "TÜRKLERİN GERÇEKÇİLİĞİ KARŞISINDA LYONLULARIN BECERİKSİZLİĞİ..."

"Maçın genel görünümü göz önüne alındığında Türklerin Groupama Stadı'ndan bir puan, hatta daha da kötüsü üç puan alacağı kimin aklına gelirdi? Ancak Kara Kartal bunu başardı."

Fransızlardan Lyon-Beşiktaş maçı yorumları: Açık hakimiyete rağmen...

RMC SPORT: "LYON 30 ŞUTA VE MUAZZAM HAKİMİYETE RAĞMEN MAĞLUP OLDU"

"Olympique Lyon, üstün olduğu maçta evinde Beşiktaş'a 0-1 yenilerek Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini alamadı. Lyon, Gedson Fernandes'in golüyle cezalandırılmadan önce kaleye 30 şut çekti, direğe çarptı, gol geçersiz sayıldı ve penaltı iptal edildi."

Fransızlardan Lyon-Beşiktaş maçı yorumları: Açık hakimiyete rağmen...

FOOT 01: "BEŞİKTAŞ VE VAR, LYON'A KÖTÜ OYUN OYNADI"

"Gelişmeler ve dönüşlerle dolu karşılaşmada Olympique Lyon, Beşiktaş ve VAR tarafından kandırıldı (0-1). Lyon, Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yenilgisini aldı."

Fransızlardan Lyon-Beşiktaş maçı yorumları: Açık hakimiyete rağmen...

FOOTBALL365: "BEŞİKTAŞ, LYON'U ŞAŞIRTTI"

"Olympique Lyon, Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş'a yenildi (0-1). Beşiktaş, fırtınanın geçmesine izin verdikten sonra uyuşukluktan çıktı ve Fernandes son anda hızlı bir kontra atak yaparak Groupama Stadyumu'nun coşkusunu kırmayı başardı"

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