Fransızlardan Lyon-Beşiktaş maçı yorumları: Açık hakimiyete rağmen...
Son dakika spor haberleri: Temsilcimiz Beşiktaş'ın Lyon deplasmanından 3 puanla dönmesinin ardından bu galibiyet Fransız basınında geniş yer buldu. İşte dış basında yer alan Lyon- Beşiktaş maçı değerlendirmeleri... BJK SPOR HABERLERİ
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"Maçın genel görünümü göz önüne alındığında Türklerin Groupama Stadı'ndan bir puan, hatta daha da kötüsü üç puan alacağı kimin aklına gelirdi? Ancak Kara Kartal bunu başardı."
FOOT 01: "BEŞİKTAŞ VE VAR, LYON'A KÖTÜ OYUN OYNADI"
"Gelişmeler ve dönüşlerle dolu karşılaşmada Olympique Lyon, Beşiktaş ve VAR tarafından kandırıldı (0-1). Lyon, Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yenilgisini aldı."
FOOTBALL365: "BEŞİKTAŞ, LYON'U ŞAŞIRTTI"
"Olympique Lyon, Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş'a yenildi (0-1). Beşiktaş, fırtınanın geçmesine izin verdikten sonra uyuşukluktan çıktı ve Fernandes son anda hızlı bir kontra atak yaparak Groupama Stadyumu'nun coşkusunu kırmayı başardı"
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