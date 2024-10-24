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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ - Çizme'de ararken Ada'da buldu! Beşiktaş o golcünün peşinde

Beşiktaş, İtalya’da Berardi için bilgi toplarken, bir başka golcü transferi haberi Premier Lig’den geldi. Söylentiye göre Everton’lu forvet Calvert-Lewin İstanbul Havalimanı’na inebilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Çizme'de ararken Ada'da buldu! Beşiktaş o golcünün peşinde

Beşiktaş yönetimi eğer acele davranır ön görüşmeleri başlatır ise, 2016'dan beri Everton forması giyen Dominic CalvertLewin, sezon sonunda Türkiye'nin yolunu tutabilir. Çünkü Juventus, mukavelesi 30 Haziran 2025'te tamamlanacak olan 27 yaşındaki forvetle ilk temasları kurdu. Bu arada İngiliz yıldızın, siyah-beyazlı formaya sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan, geçtiğimiz sezon hücum hattında sıkıntılar yaşayan Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Newcastle United ve Manchester United da İngiliz golcünün durumunu yakından takip ediyor.

BEDELSİZ ŞEKİLDE

Şampiyonluğa oynayan ve hedefleri olan bir takımda kendisini göstermek isteyen 1.89 boyundaki futbolcu, siyah beyazlı kurmayların adaya çıkarma yapması halinde bedelsiz şekilde Beşiktaş'a gidebilir. Süreklilik bakımından bazı problemleri bulunan Dominic Calvert-Lewin'in yeteneği ise tartışılmaz. Beşiktaş onun için iyi bir fırsat olabilir. Çünkü Süper Lig daha rahat bir lig. Kartal daima şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Bu da Beşiktaş'ın elini güçlendiren kriterlerdir. Ayrıca yönetim, Everton kulübü ile temasa geçmesi halinde ara transferde kiralık olarak bu futbolcu İstanbul'a gelebilir.

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