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Haberler Beşiktaş

Ersin Destanoğlu'ndan sakatlık açıklaması! "Kendimi zorladım"

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 00:18
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Ersin Destanoğlu'ndan sakatlık açıklaması! "Kendimi zorladım"

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ERSİN DESTANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Fransa'ya geldiğimizde üzücü bir haber aldık. Bunun bilinciyle maça çıktık. Ülkemizin yanındayız her zaman. Bir nebze bu galibiyet mutlu ettiyse çok mutlu oluruz. Lyon çok güçlü bir takım. 5-6 sene önce burada yaşanan maçı biliyoruz. Elimizden geleni yaptık. Oyuna giren çıkan herkes iyi mücadele etti. İlk 3 puanımızı aldık. Böyle devam edip Galatasaray maçına bakacağız."

"Ben Frankfurt maçı öncesi ısınmada adalemi yırttım. Futbol bu, tepki de olur sevgi de. Benim için güzel bir maç geçti. İki antrenman yaptım. Kimi insan fedakarlık diyor ama ben oynama ihtiyacı hissettim, kendimi zorladım. Kazandığımız için mutluyuz."

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