TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl sürprizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Lyon maçına yoğun tempoda hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda bu kritik maç öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş forması giyerken sık sık eleştirilen Tayfur Bingöl bu sezon başında Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş, devre arasında Tayfur Bingöl'ü yeniden kadrosuna katacak. Eyüpspor tarafı ise bu konuda siyah beyazlı takıma zorluk çıkarmayacak. Tayfur Bingöl şimdiye dek beş kez Eyüpspor forması giydi ve 199 dakika sahada kaldı.