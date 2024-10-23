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Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl sürprizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılara son olarak Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilen Tayfur Bingöl'ün devre arasında takıma yeniden geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 10:56
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl sürprizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Lyon maçına yoğun tempoda hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl sürprizi!

Siyah-beyazlılarda bu kritik maç öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl sürprizi!

Beşiktaş forması giyerken sık sık eleştirilen Tayfur Bingöl bu sezon başında Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl sürprizi!

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş, devre arasında Tayfur Bingöl'ü yeniden kadrosuna katacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl sürprizi!

Eyüpspor tarafı ise bu konuda siyah beyazlı takıma zorluk çıkarmayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl sürprizi!

Tayfur Bingöl şimdiye dek beş kez Eyüpspor forması giydi ve 199 dakika sahada kaldı.

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