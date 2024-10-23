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Haberler Beşiktaş

Lyon form yakaladı

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta maçında yarın akşam Fransa’da Olympique Lyon’a konuk olacak Beşiktaş’ı çıkışa geçen, formda bir rakip bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Lyon form yakaladı

Temsılcımız Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftadaki rakibi Olympique Lyon son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Fransız ekibi, yarın akşam evinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi üst üste kazandığı 5 galibiyetle öne çıkıyor. Lyon, Ligue 1'de arka arkaya 3 galibiyet alırken, Avrupa Ligi'nde ilk iki maçta 6 puan topladı. Fransa temsilcisi sezon başındaki istikrarsız görüntüsünden uzaklaştı.

EKİM AYINDA COŞTU

Son 5 resmi maçından galibiyet çıkaran Olympique Lyon, rakip filelere de 16 gol gönderdi. Teknik Direktör Pierre Sage'nin çalıştırdığı Lyon, ekim ayı içerisinde çıktığı 3 resmi maçta 3 galibiyet alırken 10 gol attı ve 1 gol yedi. Lyon'da kaptan Lacazette ve Malick Fofana ön plana çıktı. 4-3-3 formasyonunu benimseyen Ligue 1 temsilcisi, tecrübeli ve genç oyuncuların senteziyle kadrosunu oluşturuyor.

ALMAN HAKEM

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'ın Fransız ekibi Olympique Lyon ile yarın deplasmanda yapacağı maçta Almanya Futbol Federasyonundan hakem Harm Osmers düdük çalacak. Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak. VAR'da ise Christian Dingert görev yapacak.

ZAHA GERİ PLANDA

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Olympique Lyon'a katılan Wilfried Zaha geri planda kaldı. Zaha, bu sezon sadece 2 maçta 76 dakika süre alabildi. Teknik Direktör Pierre Sage'nin ana planında yer bulamayan Fildişili yıldızın Beşiktaş maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

TOLISSO'DAN AÇIKLAMA

Lyon'un deneyimli orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, Beşiktaş maçı öncesi konuştu. Tolisso, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak sonradan toparlandık. Son maçlarda çok iyi bir performansımız var. Arka arkaya maçlar kazanıyoruz. Beşiktaş maçı zor olacak. Önemli oyuncuları var. Ama taraftarlarımızın önünde kazanmalıyız" dedi.

2017'NİN RÖVANŞI

Sıyah-beyazlılar, 2017'de Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon'a şanssız bir şekilde elenmişti. İlk maçta deplasmanda kaleci Fabricio'nun bireysel hatasıyla 2-1 üzülen Kartal, rövanşta 2-1 öne geçse de maç penaltılara kalmış, 7-6'lık skorla Fransız ekibi turlamıştı. 7 yıl sonra yeniden Avrupa Ligi'nde Lyon'la karşılaşacak Beşiktaş bu kez galibiyet istiyor.

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