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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile sözleşme imzaladı!

Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 17:46
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Beşiktaş Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile sözleşme imzaladı!

Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konuya ilişkin siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini 2019-20 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi'de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt'la 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt'a yeni dönemde üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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