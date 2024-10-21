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Haberler Beşiktaş

Skordan memnunum

Beşiktaş’ın hocası, “2 gol attık, daha fazla da atabilirdik. Skordan memnunum” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Skordan memnunum

1997-98 sezonunda görev yapan Toshack'tan bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. Van Bronckhorst, "Galibiyet için mutluyum. 2 gol attık, daha fazla da atabilirdik. Skordan memnunum. 3. milli araya kadar olan bölüme 3 puanla başlamak önemli. Özel bir atmosferde oynadık. Kırmızı formayla çıktık. Stat kıpkırmızıydı. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı, herkesin bayramını kutluyorum. Taraftarımızı bu özel günde mutlu ettik" diye konuştu.

Van Bronckhorst, Lucescu'dan sonra en iyi sezon başlangıcını yaptı.

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