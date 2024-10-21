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Haberler Beşiktaş

Golün adresi Immobile

Beşiktaş’ın dünyaca ünlü yıldızı, Konyaspor maçını da boş geçmedi, gollerine devam etti. Penaltıdan ağları sarsan Ciro Immobile, 8. lig maçında 8. kez sevindi, gol krallığı yarışındaki iddiasını yine gösterdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Golün adresi Immobile

Siyah beyazlı ekip sahasında Konyaspor'u 2-0 yenerken Ciro Immobile yine adından söz ettirmesini bildi. İtalyan forvet, penaltıdan attığı golle açılışı yaparken, bu sezon 8. lig maçında 8. kez ağları havalandırdı. Immobile, toplamda ise 13. resmi maçta 12. golünü kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu ayrıca son 4 lig maçında 5 gol kaydederek serisini sürdürdü. Immobile, kulüp tarihinde en iyi sezon başlangıcı yapan forvetlerden arasına da ismini yazdırdı.

MÜTHİŞ İSABET

Ciro Immobile istatistikleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 8 golle en fazla gol atan oyuncu olan Immobile, çıktığı 8 karşılaşmada rakip kalelere gönderdiği 11 isabetli şutun yüzde 73'ünü gole çevirdi. Müthiş bir istatistik tutturan deneyimli yıldız, bu sezon ligde sadece Samsunspor ve Trabzonspor maçlarında ağları sarsamadı. Ünlü futbolcu, iç sahada çıktığı 4 mücadelede 5 kez gol sevinci yaşadı.

7'DE 6 İSABET

Beşiktaş kariyerine çok iyi başlangıç yapan Ciro Immobile bu sezon 7 penaltı kullanırken 6 isabet sağladı. Immobile ligde 5, Süper Kupa'da da 1 penaltı golü attı. İtalyan yıldız, Avrupa Ligi'nde E.Frankfurt karşısında penaltıyı kaçırdı.

MERT DUVAR ÖRDÜ

Milli arada sakatlığını atlatan Mert Günok, dün Konyaspor karşısında kalesinde duvar ördü. Bu sezon ligdeki 8 maçta da görev yapan tecrübeli file bekçisi, bu karşılaşmaların 4'ünde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

ROTASYON ADI ONUR

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Onur Bulut, dün yine maçın son dakikalarında oyuna girdi. Ligdeki 8 maçın 5'inde sonradan oyuna giren Onur, dün 4 dakika sahada kaldı. Toplamda aldığı süre ise sadece 18 dakikada...

GİZLİ KAHRAMAN SVENSSON

Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Svensson, dün de yine görevini layığıyla yaptı. Kayserispor maçında hasta olduğu için forma giyemeyen tecrübeli sağ bek, kalan 7 karşılaşmada süre aldı ve bunların 6'ında 90 dakika oynadı.

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