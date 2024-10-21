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Alkışlar Gedson Fernandes’e
Portekızlı orta saha Gedson Fernandes, 2-0'lık Konyaspor galibiyetinde 86 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki futbolcu özellikle hücum hattında hareketli bir görüntü çizse de skor üretemedi. Ancak maç boyunca rakip kaleye 5 şut çeken Gedson, 2 isabetli şut sağladı. Siyahbeyazlı oyuncu ayrıca hücumda 5 dribling, 2 isabetli orta, yüzde 82'lik pas isabeti ve 5 ikili mücadele kazanma rakamlarını yakaladı. Beşiktaş taraftarları da 86. dakikada oyundan çıkarken Gedson'a alkışlarla destek verdi, mücadelesini takdir etti.
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