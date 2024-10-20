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Haberler Beşiktaş

Topraktepe’ye kötü haber

Beşıktaş'ın Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe ve Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan arasında yaşanan gerginlikte PFDK'ya sevkedilen Topraktepe'ye 2 maç men ve 58 bin lira ceza verilirken, Selçuk İnan'a ise 1 maç men ve 29 bin 250 lira ceza verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Serdar Topraktepe'nin cezasını onadı. Topraktepe bugünkü Konya maçında kulübede yer alamayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Topraktepe’ye kötü haber
Beşıktaş'ın Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe ve Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan arasında yaşanan gerginlikte PFDK'ya sevkedilen Topraktepe'ye 2 maç men ve 58 bin lira ceza verilirken, Selçuk İnan'a ise 1 maç men ve 29 bin 250 lira ceza verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Serdar Topraktepe'nin cezasını onadı. Topraktepe bugünkü Konya maçında kulübede yer alamayacak.
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