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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 9. hafta müsabakasında müsabakasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 15:01 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 15:53
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Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Mausaku, Ndour, Gedson, Semih, Rafa Silva, Muci, Immobile

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş - Konyaspor | CANLI
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