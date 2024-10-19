  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Yerlisi şans bekliyor

Kartal’ın yabancıları Arthur Masuaku, Milot Rashica, Cher Ndour ve Bahtiyar Zaynutdinov ilk on birde milli forma şansı bulurken, Ernest Muçi sonradan oyuna girdi. Yerli futbolcuları Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu ise aday kadroda olmasına rağmen sahada yer alamadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yerlisi şans bekliyor

Süper Lig'e milli ara verildi. Aday kadrolara çağrılan isimler milli takımlarının yolunu tuttu. Masuaku Demokratik Kongo, Rashica Kosova, Zaynutdinov Kazakistan, Muçi Arnavutluk, Semih ve Emirhan Türkiye A Milli Takım kadrolarına çağrıldı. Ndour İtalya U21, Emir Yaşar ise Türkiye U19 Milli Takımı listesine dahil oldu. Sakatlığı süren Mert Günok A Milli Takım Aday kadrosuna davet edilmezken, sakatlığı nükseden Mustafa Hekimoğlu Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

SAKATLANDI

Masuaku'lu Demokratik Kongo grubunda namağlup liderliğini devam ettirirken, Afrika Uluslar Kupası Finalleri'ne gitmeyi garantiledi. Avrupa Uluslar Kupası C Ligi'nde yer alan Rashica'lı Kosova ise aldığı galibiyetlerle B Ligi'ne yükselmek için playoff biletini cebine koydu. Litvanya deplasmanında 2. golün asisti Rashica'dan geldi. Beşiktaş'ın başarılı sağ kanat oyuncusu Güney Kıbrıs maçında 16. dakikada sakatlanarak yerini Muslija'ya bıraktı.

VAZGEÇİLMEZ

Arnavutluk'un A Milli oyuncusu Muçi ise Çekya karşısında son iki dakika kala oyuna girdi. B Ligi'nde bulunan Arnavutluk A Ligi'ne de çıkabilir. C Ligi'ne de düşebilir. İtalya'nın gelecekteki yıldız ismi diye bakılan Ndour, İtalya U21'in vazgeçilmez oyuncuları arasında gösteriliyor. İtalya U21 Milli Takımı Türkiye'nin de bulunduğu grubu lider tamamladı ve Avrupa Ümitler Şampiyonası Finalleri için bir üst tura çıktı. Zaynutdinov'un çabası yetmedi. Kazakistan Uluslar Kupası B Ligi'nden C Ligi'ne düştü.

YERLİ MİLLİLER

Beşıktaş Kulübü adına A Milli Takım'a çağırılan Semih Kılıçsoy ile Emirhan Topçu Karadağ ve İzlanda maçlarında formayı terletemedi. Beşiktaş'ta da ilk on bir ve kulübeden oyuna girme şansı bulamayan iki isimin A Milli Takımın as futbolcularının sezon performansına bakıldığında sonraki karşılaşmalarda yer bulması oldukça zor görünüyor. Öte yandan Türkiye U18 Milli Takımı'ndan U19'a geçiş yapan kaleci Emir Yaşar gelecek vaat eden oyuncu olarak nitelendiriliyor.

DİKKAT ÇEKİCİ

U19 Takımı aldığı galibiyetlerle Elit Tur'a yükseldi. Bu arada kiralık olarak gönderilen Ege Tıknaz (Rio Ave) ve Kaleci Emre Bilgin'in (Fatih Karagümrük) takımlarında oynamaları nedeniyle Türkiye U21 Takımı'nda da yer bulmaları dikkat çekiciydi. Mustafa Hekimoğlu'nun tıpkı Semih Kılıçsoy gibi Eylül ayında yapılan İzlanda maçı için A Milli aday kadroya davet edilip, Ekim ayında ise Litvanya ve Norveç maçları için yeniden U21'e çağrılması bir başka ilginç konuydu.

Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Medina!
G.Saray'dan dev transfer harekatı!
DİĞER
Kayıp Kamyon’un yıldızları Yetkin Dikinciler ile Gözde Cığacı anlattı: Sette zamanı durdurmaya çalışmışlığımız var!
Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir araya gelecek! Masada hangi konular var? İşte tüm detaylar...
Jose Mourinho'nun planı hazır!
G.Saray'a Jelert piyangosu! 3 takım istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes nihayet: 91-89 Anadolu Efes nihayet: 91-89 01:01
Ankaragücü evinde kazandı Ankaragücü evinde kazandı 01:00
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Osayi ve İrfan Can... Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Osayi ve İrfan Can... 00:35
Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Antalya maçı 11'i Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Antalya maçı 11'i 00:35
G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi! G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi! 00:35
A. Efes son periyotta güldü! A. Efes son periyotta güldü! 00:35
Daha Eski
Osayi-Samuel'e çifte talip! Osayi-Samuel'e çifte talip! 00:35
Ten Hag şaştı kaldı! Kerem ile Orkun'u elinden kapıyorlar Ten Hag şaştı kaldı! Kerem ile Orkun'u elinden kapıyorlar 00:35
Quaresma'dan Beşiktaşlılara büyük müjde! Quaresma'dan Beşiktaşlılara büyük müjde! 00:35
Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar! 00:35
G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu! 00:35
Mourinho keyiften dört köşe! M. United maçı öncesi... Mourinho keyiften dört köşe! M. United maçı öncesi... 00:35