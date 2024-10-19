Yerlisi şans bekliyor

Süper Lig'e milli ara verildi. Aday kadrolara çağrılan isimler milli takımlarının yolunu tuttu. Masuaku Demokratik Kongo, Rashica Kosova, Zaynutdinov Kazakistan, Muçi Arnavutluk, Semih ve Emirhan Türkiye A Milli Takım kadrolarına çağrıldı. Ndour İtalya U21, Emir Yaşar ise Türkiye U19 Milli Takımı listesine dahil oldu. Sakatlığı süren Mert Günok A Milli Takım Aday kadrosuna davet edilmezken, sakatlığı nükseden Mustafa Hekimoğlu Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

SAKATLANDI

Masuaku'lu Demokratik Kongo grubunda namağlup liderliğini devam ettirirken, Afrika Uluslar Kupası Finalleri'ne gitmeyi garantiledi. Avrupa Uluslar Kupası C Ligi'nde yer alan Rashica'lı Kosova ise aldığı galibiyetlerle B Ligi'ne yükselmek için playoff biletini cebine koydu. Litvanya deplasmanında 2. golün asisti Rashica'dan geldi. Beşiktaş'ın başarılı sağ kanat oyuncusu Güney Kıbrıs maçında 16. dakikada sakatlanarak yerini Muslija'ya bıraktı.

VAZGEÇİLMEZ

Arnavutluk'un A Milli oyuncusu Muçi ise Çekya karşısında son iki dakika kala oyuna girdi. B Ligi'nde bulunan Arnavutluk A Ligi'ne de çıkabilir. C Ligi'ne de düşebilir. İtalya'nın gelecekteki yıldız ismi diye bakılan Ndour, İtalya U21'in vazgeçilmez oyuncuları arasında gösteriliyor. İtalya U21 Milli Takımı Türkiye'nin de bulunduğu grubu lider tamamladı ve Avrupa Ümitler Şampiyonası Finalleri için bir üst tura çıktı. Zaynutdinov'un çabası yetmedi. Kazakistan Uluslar Kupası B Ligi'nden C Ligi'ne düştü.

YERLİ MİLLİLER

Beşıktaş Kulübü adına A Milli Takım'a çağırılan Semih Kılıçsoy ile Emirhan Topçu Karadağ ve İzlanda maçlarında formayı terletemedi. Beşiktaş'ta da ilk on bir ve kulübeden oyuna girme şansı bulamayan iki isimin A Milli Takımın as futbolcularının sezon performansına bakıldığında sonraki karşılaşmalarda yer bulması oldukça zor görünüyor. Öte yandan Türkiye U18 Milli Takımı'ndan U19'a geçiş yapan kaleci Emir Yaşar gelecek vaat eden oyuncu olarak nitelendiriliyor.

DİKKAT ÇEKİCİ

U19 Takımı aldığı galibiyetlerle Elit Tur'a yükseldi. Bu arada kiralık olarak gönderilen Ege Tıknaz (Rio Ave) ve Kaleci Emre Bilgin'in (Fatih Karagümrük) takımlarında oynamaları nedeniyle Türkiye U21 Takımı'nda da yer bulmaları dikkat çekiciydi. Mustafa Hekimoğlu'nun tıpkı Semih Kılıçsoy gibi Eylül ayında yapılan İzlanda maçı için A Milli aday kadroya davet edilip, Ekim ayında ise Litvanya ve Norveç maçları için yeniden U21'e çağrılması bir başka ilginç konuydu.