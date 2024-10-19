  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan savunmaya yıldız takviyesi! İki isimden biri...

Beşiktaş, formsuz isimler ve sakatlıklar sonrası ara transferde savunmaya bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlı ekip takıma iki yıldız isimden birini getirmek istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan savunmaya yıldız takviyesi! İki isimden biri...

Paulısta, Rafa Silva, İmmobile ve Joao Mario gibi kaliteli ayakları takıma kazandıran ve bu sayede iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş İdari ve Teknik Yönetimi, Avrupa'da alınan sonuçlardan, formsuz isimlerden ve sakatlıklardan sonra ara transferde bu kadroya takviye kararı almıştı. Bir taraftan yönetimin santrfor arayışları sürerken, 12. Adam da savunma için ünlü ve de yetenekli yıldız futbolcuların alınmasını istiyor. Taraftarların gönlünde yatan Kartallar'dan biri de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'da (EURO 2024) çeyrek finalde elenen Portekiz Milli Takımı'nda da oynayan Bayern Münih'li Joao Palhinha, Portekizli futbolu bu sezon Bayern'de 39 maçta 4 gol atıp, 1 asist yaptı.

KİRALIK DÜŞÜNÜLEBİLİR

Onana ve Al Musrati'nin Süper Lig için yeterli olmalarına rağmen, Avrupa'da üst düzey takımlara karşı biraz daha ağır kalmaları ve Paulista'nın sakatlığı ligin ve Avrupa'nın uzun bir maraton olması nedeniyle Beşiktaş camiasını ilerleyen haftalar için oldukça düşündürüyor. Siyah-beyazlı renklere gönül verenler yaz transfer döneminde alamadıkları şef stoper Mats Hummels'in Roma'ya bir yıllık imza atmasına karşın hiç oynatılmadığına dikkat çekiyor. Öte yandan Bayern Münih ile 4 yıllık sözleşme yapan Portekizli ön libero Palhinha'nın, Kimmich ve Pavlovic gibi isimlerin gölgesinde kalması, oynama fırsatı bulamaması, bu bölgede Alman takımının birçok alternatifi olması ve kariyeri "kiralık" şeklinde devam etmesi bu yıldız için Beşiktaş'ın elini güçlendiren doneler olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Medina!
G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi!
DİĞER
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına göz dikti! Bu transfer çok konuşulur...
Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir araya gelecek! Masada hangi konular var? İşte tüm detaylar...
Jose Mourinho'nun planı hazır!
G.Saray'a Jelert piyangosu! 3 takım istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes nihayet: 91-89 Anadolu Efes nihayet: 91-89 01:01
Ankaragücü evinde kazandı Ankaragücü evinde kazandı 01:00
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Osayi ve İrfan Can... Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Osayi ve İrfan Can... 00:35
Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Antalya maçı 11'i Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Antalya maçı 11'i 00:35
G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi! G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi! 00:35
A. Efes son periyotta güldü! A. Efes son periyotta güldü! 00:35
Daha Eski
Osayi-Samuel'e çifte talip! Osayi-Samuel'e çifte talip! 00:35
Ten Hag şaştı kaldı! Kerem ile Orkun'u elinden kapıyorlar Ten Hag şaştı kaldı! Kerem ile Orkun'u elinden kapıyorlar 00:35
Quaresma'dan Beşiktaşlılara büyük müjde! Quaresma'dan Beşiktaşlılara büyük müjde! 00:35
Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar! Marcao'dan yıllar sonra flaş itiraflar! 00:35
G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Antalya kafilesi belli oldu! 00:35
Mourinho keyiften dört köşe! M. United maçı öncesi... Mourinho keyiften dört köşe! M. United maçı öncesi... 00:35