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Haberler Beşiktaş

Konyaspor mesaisi sürüyor

Beşıktaş, Trendyol Süper 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Konyaspor mesaisi sürüyor

Beşıktaş, Trendyol Süper 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Siyahbeyazlılar, Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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