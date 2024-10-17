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Haberler Beşiktaş

Yüzde 50 indirim

Beşiktaş, öğrencilere özel yüzde 50 indirimli bilet satışı gerçekleştireceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Pazar günü saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş – Konyaspor karşılaşmasında, öğrenci taraftarlar için kuzey alt tribününden 250, doğu alt tribünündeki 113-118 bloklardan ise 400 adet indirimli bilet temin edilecek. Öğrenci taraftarlar, bu biletlerini bugün saat 10.00'dan itibaren sadece Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi'nden alabilecekler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Yüzde 50 indirim
Beşiktaş, öğrencilere özel yüzde 50 indirimli bilet satışı gerçekleştireceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Pazar günü saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş – Konyaspor karşılaşmasında, öğrenci taraftarlar için kuzey alt tribününden 250, doğu alt tribünündeki 113-118 bloklardan ise 400 adet indirimli bilet temin edilecek. Öğrenci taraftarlar, bu biletlerini bugün saat 10.00'dan itibaren sadece Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi'nden alabilecekler.
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