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Yüzde 50 indirim
Beşiktaş, öğrencilere özel yüzde 50 indirimli bilet satışı gerçekleştireceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Pazar günü saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş – Konyaspor karşılaşmasında, öğrenci taraftarlar için kuzey alt tribününden 250, doğu alt tribünündeki 113-118 bloklardan ise 400 adet indirimli bilet temin edilecek. Öğrenci taraftarlar, bu biletlerini bugün saat 10.00'dan itibaren sadece Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi'nden alabilecekler.
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