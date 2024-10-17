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Rashica üzdü
Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptandığını duyurdu. 28 yaşındaki futbolcu, sakatlı ğı nedeniyle hafta sonunda - oynanacak Konyaspor maçını kaçıracak. Spor Hekimi Uzm. Dr. Ufuk Değirmenci, Rashica'nın 7-10 gün sonra sahalara dönebileceğini belirtti. Kosovalı futbolcunun derbide Galatasaray'a karşı forma giyebilmesi bekleniyor. Hafta sonu ligde Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş ardından 24 Ekim'de Lyon deplasmanına gidecek. Kartal, 28 Ekim'de ise Galatasaray'a konuk olacak.
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