Dostluk zirvesi

Tüpraş Stadı'ndaki restoran açılışına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Futbolun barış ve kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Biz buranın patronu değiliz. Allah nasip etti ve hizmet etmeye geldik. Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi anılmak istiyorsak onlar gibi davranmamız lazım. Bizim de kurullar olarak hatalarımız var. Niyetimiz halis ve akıbetimiz de güzel olur inşallah" dedi.

BULUŞMALARI SIKLAŞTIRACAĞIZ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, centilmenlik çağrısı yaparak, buluşmaların süreceğini aktardı, "Biz her Süleyman (Seba) Ağabey'in mezarını ziyaret ettiğimizde Ali Sami Yen'in ziyaretini de yaparız. Onlar bizim büyüklerimiz. Taraftarlarımızın da buna duyarlı olmasını istiyoruz. Onlara karşı hiçbir tezahürat yapmamamız lazım. Hepimiz kendi kulübümüzü tabii ki koruyacağız. Centilmenlik sınırını bozmadan sürdüreceğiz. Bu buluşmaları sıklaştıracağız" ifadelerini kullandı.

KULÜPLER, 100 YILLIK ÇINARLAR

Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen restoran açılışına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Dursun Özbek, dostluğun önemine değindi. Başkan Özbek kısa bir konuşma yaparak şu görüşleri dile getirdi: "Bu kulüpler, 100 yıllık çınarlar. Bizim çekişmek yerine bir mutabakatla ve bir anlayış içerisinde Türk futboluna hizmet etmekten başka bir amacımız olmamalı. İlk toplantımızı biz burada yapıyoruz. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Bey'e bu daveti için teşekkür ediyorum."

GENÇLERE İNDİRİM

Hasan Arat, dostluk ve barış mesajı verip gençler ile çocuklara verdikleri değeri anlattı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat şunları söyledi: "Barış ortamının devam etmesini istiyoruz. Başkanlar bu dilde konuşmaya devam ederse sıkıntı yaşanır. Sadece taraftara yönelik konuşma yapan yöneticilerin de artık kendine çeki düzen vermelerini rica ediyoruz. Son dönemde gençlerimizin yaşadıkları ortada. Çocuklarımızı stada getirmeliyiz. Lise ve üniversite öğrencilerine özel bir indirim yapma kararı aldık. Gençlerin sporla daha çok uğraşmasını istiyoruz."

TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ

Başkan Hasan Arat, siyah-beyazlı takımla ilgili de yorumlarda bulundu. Arat, "Çok iyi bir iskelet kurduk. Beşiktaş 6. haftada yarıştan çekilen bir takım olmaktan çıkıp yarışmacı bir takım haline geldi. Bu bize umut vermektedir. Bu takıma güveniyoruz. Gio hocamız ve teknik ekibimiz sayesin mükemmel bir ahenk kazandık. Beşiktaş taraftarı bu takımı seviyor. Bizim en büyük güvencemiz taraftarımızdır" görüşünü sundu.

DÜNYAYA GÖSTERECEK

Semih Kılıçsoy'a destek veren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Semih çok genç bir oyuncu. A Milli Takımın bir parçası olması çok önemli. Beşiktaş'ta hocasıyla birlikte bundan sonra ne olacağını tüm Türkiye'ye ve dünyaya gösterecek. Semih Kılıçsoy, herkes gibi Beşiktaş'ın en değerli varlıklarından biridir" yorumunu yaptı.

VAR ÖRNEĞİ

Hakemler ve VAR konusunda İzlanda-Türkiye maçını örnek veren Hasan Arat, "İzlanda maçını izlediniz. Hakemler VAR konusunda hiç tereddüt etmiyor. Hakem kararları herkese örnek olmalı. VAR'ın anında devreye girmesi Türkiye'de birçok problemi bitirir. VAR'daki hakem dirayetliyse anında hakemi çağırıyor. Bu da vicdanları yaralamıyor. VAR güzel bir teknoloji ve bunu iyi kullanmak lazım" diye konuştu.

KIRMIZI FORMALAR

Hasan Arat, "Pazar gününden itibaren Beşiktaş'ta, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başlayacak. Bu hafta takımlarımız kırmızı formalarla sahada olacak. Beşiktaş, Konyaspor maçında güzel bir renk kombinasyonu içinde göreceksiniz" bilgisini verdi.

TELEVİZYONA ÇIKACAĞIZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bizim de kurullar olarak hatalarımız var. Niyetimiz halis ve akıbetimiz de güzel olur inşallah. İnsanlar iletişimde olursa sonuç alırsınız. Sağ olsun başkanlar güzel mesajlar verdi. Büyük kulüpler yemekte bir araya gelecek. 5'imiz bir TV programına da çıkacağız" dedi.