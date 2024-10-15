Zamanı geldi

Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst'un listesindeki bir başka Portekizli yıldız isimdi. Beşiktaş'a gelirken Benfica'nın kaptanlık pazubandını çıkardı. Joao Mario, tıpkı Benfica'dan takım arkadaşı Rafa Silva gibi liderlik kumaşı ve top sürüş tekniğine sahip. Ayrıca güçlü bir fiziği var. Bir başka özelliği ise, oynadığı kulüplere Avrupa'da goller, turlar ve puanlar kazandıran bir yıldız isimdir. Bu yüzden Beşiktaş camiası ondan çok şey bekliyor. Joao Mario da bunun bilincinde olarak verilen arayı iyi değerlendirip, takımı başarılı günlere yönlendireceğini belirtiyor.

KLASİK BİR PORTEKİZLİ

Porto ve Sporting Lizbon'da başlayan bir alt yapı macerasından sonra Sporting Lizbon'da profesyonel kariyerine imza attı. 345 maçta 45 gol sevinci yaşadı. 66 asist yaptı. Kariyerinde şimdiye kadar hiç direkt kırmızı kart görmedi. Sadece bir kez çift sarıdan kırmızıya dönen olay yaşadı. Sporting Lizbon, İnter ve Benfica yılları ve tecrübesi onu anlatmaya yeterli olacaktır. Portekiz A Milli Takımı'nda ve tüm yaş gruplarında forma giymesi disiplin ve mücadeleci bir ruh kattı. Beşiktaş'ta 5 maçta 1 asisti bulunuyor. Spor otoriteleri Joao Mario için çıkış yapma zamanının geldiği yönünde birleşiyor.