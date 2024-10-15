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Haberler Beşiktaş

Milli Takım’a göz kırptı

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, henüz daha ligin başı olmasına rağmen en golcü dönemine ulaştı. Rakip ağları 6 kez sarsan deneyimli orta saha, şimdiden kariyer sezonunu yaşıyor. Beşiktaş'ın bu sezon maçlarını izleyen yetkililerin, Portekiz Teknik Direktörü Martinez'e detaylı bir rapor verdiği ifade edildi. Martinez geçtiğimiz günlerde, "Gedson için milli takım kapısı açık" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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Milli Takım’a göz kırptı
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, henüz daha ligin başı olmasına rağmen en golcü dönemine ulaştı. Rakip ağları 6 kez sarsan deneyimli orta saha, şimdiden kariyer sezonunu yaşıyor. Beşiktaş'ın bu sezon maçlarını izleyen yetkililerin, Portekiz Teknik Direktörü Martinez'e detaylı bir rapor verdiği ifade edildi. Martinez geçtiğimiz günlerde, "Gedson için milli takım kapısı açık" diye konuştu.
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