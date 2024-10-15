DİĞER
Milli Takım’a göz kırptı
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, henüz daha ligin başı olmasına rağmen en golcü dönemine ulaştı. Rakip ağları 6 kez sarsan deneyimli orta saha, şimdiden kariyer sezonunu yaşıyor. Beşiktaş'ın bu sezon maçlarını izleyen yetkililerin, Portekiz Teknik Direktörü Martinez'e detaylı bir rapor verdiği ifade edildi. Martinez geçtiğimiz günlerde, "Gedson için milli takım kapısı açık" diye konuştu.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.