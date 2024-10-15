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Haberler Beşiktaş

Gruptan rahat çıkarız

UEFA Avrupa Ligi'nde son sırada bulunan siyah-beyazlıların İtalyan yıldızı bunu dert etmiyor. Millî arada Dubai'ye giden İmmobile, burada İtalyan basınına konuştu. Beşiktaş'ın en golcü ismi olan 34 yaşındaki oyuncu, Ajax ve Frankfurt maçlarını artık geride bıraktıklarını belirterek, "Şanssız maçlardı. Bu maçlarda eksiklerimizi ve nasıl oynamamız gerektiğini gördük. Sonuncu olmamız önemli değil, gruptan çok rahat çıkarız" dedi. İmmobile, "Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Böyle bir takımda yer almak da bir ayrıcalık" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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Gruptan rahat çıkarız
UEFA Avrupa Ligi'nde son sırada bulunan siyah-beyazlıların İtalyan yıldızı bunu dert etmiyor. Millî arada Dubai'ye giden İmmobile, burada İtalyan basınına konuştu. Beşiktaş'ın en golcü ismi olan 34 yaşındaki oyuncu, Ajax ve Frankfurt maçlarını artık geride bıraktıklarını belirterek, "Şanssız maçlardı. Bu maçlarda eksiklerimizi ve nasıl oynamamız gerektiğini gördük. Sonuncu olmamız önemli değil, gruptan çok rahat çıkarız" dedi. İmmobile, "Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Böyle bir takımda yer almak da bir ayrıcalık" dedi.
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