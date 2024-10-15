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Ersin Destanoğlu gitmek istiyor
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la şampiyonluk yaşadığı 2020-21 sezonunda kalesini koruyan ancak daha sonra takımdaki yerini Mert Günok'a kaybeden Ersin Destanoğlu, son oynanan Eintracht Frankfurt maçında tribünlerden tepki görmüştü. 23 yaşındaki eldivenin geleceğiyle ilgili kararını verdiği takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kara Kartal'da genç kaleci devre arasında takımdan ayrılabilir. Ersin, uygun bir teklif olması halinde oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Başarılı file bekçisi, bu sezon Beşiktaş forması ile sadece 1 maça çıktı.
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