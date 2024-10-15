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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş zengin olacak

Beşiktaş Kulüp Başkanı Hasan Arat yaklaşık bir ay önce devletin Beşiktaş'a tahsis ettiği arazi ile ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Arat'ın yaptığı açıklamada, "Devletimiz İzmir'de bize 123 dönüm arsa tahsis etti güneş enerjisi santrali yapmak için" ifadelerini kullandı. Genel olarak 1 dönüm arazi üzerinde güneş enerji sistemi kurmanın maliyeti 2 milyon TL ile 2.5 TL arasında değişebiliyor. 123 dönüm arazi üzerine kurulacak güneş enerji santrali Beşiktaş'a 250 ile 300 milyon TL'ye yaklaşık 8-8.5 milyon dolara mal olacak. 1 dönüm araziye 300-350 adet standart güneş paneli yerleştirilebilir. 123 dönüme ise yaklaşık 36-37 bin adeta güneş paneli yerleştirilebilecek. Bu sayede Beşiktaş yıllık yaklaşık 15 milyon kWh elektrik enerjisi üretebilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş zengin olacak

Beşiktaş Kulüp Başkanı Hasan Arat yaklaşık bir ay önce devletin Beşiktaş'a tahsis ettiği arazi ile ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Arat'ın yaptığı açıklamada, "Devletimiz İzmir'de bize 123 dönüm arsa tahsis etti güneş enerjisi santrali yapmak için" ifadelerini kullandı. Genel olarak 1 dönüm arazi üzerinde güneş enerji sistemi kurmanın maliyeti 2 milyon TL ile 2.5 TL arasında değişebiliyor. 123 dönüm arazi üzerine kurulacak güneş enerji santrali Beşiktaş'a 250 ile 300 milyon TL'ye yaklaşık 8-8.5 milyon dolara mal olacak. 1 dönüm araziye 300-350 adet standart güneş paneli yerleştirilebilir. 123 dönüme ise yaklaşık 36-37 bin adeta güneş paneli yerleştirilebilecek. Bu sayede Beşiktaş yıllık yaklaşık 15 milyon kWh elektrik enerjisi üretebilecek.

CİDDİ BİR KAR GETİREBİLİR

Güneş panelleri, yaklaşık 25-30 yıl boyunca verimli bir şekilde çalışır. Bu süre zarfında bakım maliyetleri minimum düzeyde olduğu için ilk etapta 8 ila 8.5 milyon dolarlık bir yatırım ile kurulacak tesis Beşiktaş'a yıllar içinde ciddi kar getirebilir. Çünkü 1 dönüm güneş enerjisi getirisi yaklaşık olarak 17 ila 18 bin dolar olarak hesaplanıyor. Beşiktaş'ın 123 dönüme kuracağı tesis ile siyah-beyazlılara yıllık 2 milyon dolar civarında ciddi bir gelir sağlayabilir. İlk 4-5 yıllık süreçte Beşiktaş sonraki 20-25 yılda ciddi bir kar elde edebilecek.

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